وزير التموين ومحافظ البحيرة يبحثان تطوير الخدمات وتوسيع نطاق المشروعات الاستراتيجية

استقبلت الدكتورة جاكلين عازر - محافظ البحيرة، اليوم الخميس، الدكتور شريف فاروق - وزير التموين والتجارة الداخلية، بمكتبها بديوان عام المحافظة بحضور اللواء اركان حزب وليد أبو المجد - نائب وزير التموين والدكتور حازم الديب - نائب محافظ البحيرة و الدكتور علاء ناجى- رئيس الشركة القابضة للصناعات الغذائية واللواء أشرف صادق - رئيس الشركة القابضه للصوامع، أحمد كمال - معاون وزير التموين والمتحدث الرسمي للوزارة واللواء حسن موافي السكرتير العام للمحافظة و كامل غطاس السكرتير العام المساعد والدكتورة رشا فوزى-مساعد المحافظ للشئون الصحية والمبادرات.

ويأتى ذلك فى مستهل زيارة وزير التموين لمحافظة البحيرة لإفتتاح سوق اليوم الواحد امام الغرفة التجارية بدمنهور وتفقد عددا من الوحدات التموينية بالإضافة لتفقد صوامع الغلال بزاوية غزال.

وخلال اللقاء، تم بحث سبل تعزيز التعاون بين المحافظة ووزارة التموين لتطوير الخدمات التموينية وتوسيع نطاق المشروعات الاستراتيجية التي تخدم المواطنين.

كما تم استعراض أبرز المشروعات الجاري تنفيذها في مجال التموين والتجارة الداخلية، والتي تهدف إلى توفير احتياجات المواطنين وضمان استمرارية تقديم الخدمات بشكل ميسر وفعال.

وأعرب الدكتور شريف فاروق عن سعادته بزيارة محافظة البحيرة، مؤكداً على أهمية دعم المشروعات الخدمية والتنموية التي تساهم في تلبية احتياجات المواطنين، وأشاد بالجهود الكبيرة التي تبذلها المحافظة في تحسين الخدمات .

كما قامت الدكتورة المحافظ بتقديم درع المحافظة للأستاذ الدكتور وزير التموين والتجارة الداخلية تقديرًا لجهود الوزارة على أرض البحيرة

وعقب الاستقبال شهدت الدكتورة جاكلين ووزير التموين عرضا تقديميا بالقاعة الكبرى بالديوان العام، تم خلاله استعراض عدد المكاتب التموينية بنطاق المحافظة وعدد المعارض الدائمة والموسمية والمنافذ والمستودعات ومحطات الوقود والارصدة الاحتياطية للسلع الاستراتيجية وخطة المحافظة للتوسع فى إنشاء الصوامع وغيرها.