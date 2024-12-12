بدء اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية في دورته التاسعة والعشرين

بدء منذ قليل اجتماع مجلس أمناء الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا برئاسة الدكتور هانى هلال وزير التعليم العالى والبحث العلمى الأسبق وايموتو ساتشيكو النائب الاول لرئيس هيئة التعاون الدولي الياباني (جايكا) في دورته التاسعة والعشرين بمقر الجامعة بالقرية الذكية بحضور الدكتور عمرو عدلى رئيس الجامعة والسفير اليابانى ايواي فوميو، والدكتور شوجى هاشيموتو نائب رئيس الجامعة لشئون العلاقات الإقليمية والدولية، والدكتور سامح ندا نائب رئيس الجامعة للتعليم والشئون الأكاديمية، والدكتور فوكودا نائب رئيس الجامعة للبحث العلمي، وأعضاء مجلس الأمناء من الجانبين المصري والياباني وعمداء الكليات والمراكز بالجامعة.

أعرب الدكتور هاني هلال خلال كلمته عن سعادته بانضمام عدد مرموق من الاعضاء اليابانيين والمصريين الى عضوية مجلس الأمناء، مرحبا بالأعضاء اليابانين الجدد وهم السفير الياباني ايواي فوميو سفير دولة اليابان بالقاهرة، سونوكو واتانابي مساعد وزير العلاقات الدولية بوزارة التعليم والثقافة والرياضة والعلوم والتكنولوجيا والأمين العام لبعثة اليابان باليونسكو، والدكتور ناتو اوهاتاكي رئيس معهد العلوم بطوكيو، كما رحب بالأعضاء الجدد من الجانب المصري من بينهم السفير ياسر شعبان مساعد وزير الخارجية للعلاقات والشؤون الثقافية والدكتورة ايمان فاخري ممثل وزارة التخطيط والاتطوير الاقتصادي والتعاون الدولي.

كما وجه الدكتور هاني هلال الشكر للجامعات اليابانية المتعاونة ومنظمة التعاون الدولي اليابانية (جايكا) على دعمهم الدائم للجامعة المصرية اليابانية، موضحا أن E-JUST هي الجامعة المصرية الوحيدة التي ترسل طلابها للدراسة في اليابان نتيجة لذلك التعاون المثمر.

وأشاد الدكتور هاني هلال بالمركز المتميز الذي وصلت إليه الجامعة المصرية اليابانية في مجالات متعددة على الصعيد المحلي والدولي بالرغم من كون عمرها لا يتعدى الـ١٥ عاما.