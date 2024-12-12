إمكانية تجديد اشتراكات النقابة والعلاج والكارنيهات عن طريق "فوري"

تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن إمكانية سداد اشتراكات النقابة وتجديد مشروع العلاج، والكارنيهات لعام (2025) عن طريق شركة "فوري" والمنتشرة فى جميع محافظات مصر اعتبارًا من 12 ديسمبر 2024م، إلى 16 يناير 2025م، وتقدم خدمة تطبيق "ماى فوري" للزملاء المسافرين بالخارج لتجديد الاشتراك، ومشروع العلاج من خلال التطبيق على الموبايل، وتسدد عن طريق الأكواد الآتية:

الكود الخدمة

75230 الاشتراك السنوي لجدول تحت التمرين

75210 الاشتراك السنوي لجدول المشتغلين

75231 كارنيه العضوية لجدول تحت التمرين

75213 كارنيه العضوية لجدول المشتغلين

75235 مشروع العلاج لجدول تحت التمرين

75211 مشروع العلاج لجدول المشتغلين

75222 كارنيه النقابة لجدول المعاشات.

75212 مشروع العلاج لجدول المعاشات

75214 خدمة التوصيل (30 جنيهًا للقاهرة الكبرى، 40 جنيهًا لوسط الدلتا والوجه البحري، 55 جنيهًا للوجه القبلي / والمحافظات الحدودية).

75209 مشروع العلاج لجدول الوفاة التعامل/ رقم القيد - الاسم للاستفسار الاتصال (01099744659).

كما توفر النقابة ميزة توصيل هذه المستندات إلى الزملاء بمحل إقامتهم بعد سداد رسوم خدمة التوصيل لـ"فوري".