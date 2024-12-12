ads
الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

سياسة

إمكانية تجديد اشتراكات النقابة والعلاج والكارنيهات عن طريق "فوري"

.
.
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين، عن إمكانية سداد اشتراكات النقابة وتجديد مشروع العلاج، والكارنيهات لعام (2025)  عن طريق شركة "فوري" والمنتشرة فى جميع محافظات مصر  اعتبارًا من 12 ديسمبر 2024م، إلى 16 يناير 2025م، وتقدم خدمة تطبيق "ماى فوري" للزملاء المسافرين بالخارج لتجديد الاشتراك، ومشروع العلاج  من خلال التطبيق على الموبايل، وتسدد عن طريق الأكواد الآتية:
الكود        الخدمة 
75230 الاشتراك السنوي لجدول تحت التمرين

 75210 الاشتراك السنوي لجدول المشتغلين 

75231 كارنيه العضوية لجدول تحت التمرين

75213 كارنيه العضوية لجدول المشتغلين

 75235 مشروع العلاج لجدول تحت التمرين

 75211 مشروع العلاج لجدول المشتغلين

 75222 كارنيه النقابة لجدول المعاشات.

75212 مشروع العلاج لجدول المعاشات

75214 خدمة التوصيل (30 جنيهًا للقاهرة الكبرى، 40 جنيهًا لوسط الدلتا والوجه البحري، 55 جنيهًا للوجه القبلي / والمحافظات الحدودية).

 75209 مشروع العلاج لجدول الوفاة التعامل/ رقم القيد -  الاسم للاستفسار الاتصال (01099744659).

كما توفر النقابة ميزة توصيل هذه المستندات إلى الزملاء بمحل إقامتهم بعد سداد رسوم خدمة التوصيل لـ"فوري". 

تعلن لجنة الخدمات والتكنولوجيا بنقابة الصحفيين عن إمكانية سداد اشتراكات النقابة وتجديد مشروع العلاج والكارنيهات لعام 2025م عن طريق شركة فوري والمنتشرة فى جميع محافظات مصر اعتبار ا من 12 ديسمبر 2024م