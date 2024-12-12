قصور الثقافة تعرض "المومياء" بمسرح 23 يوليو وتناقش مسيرة شادي عبد السلام

شاركت الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد ناصف، نائب رئيس الهيئة، اليوم الأربعاء، بعرض فيلم "المومياء"، وعدد من الفعاليات المتنوعة، ضمن احتفالية وزارة الثقافة بالفنان الراحل شادي عبد السلام، المنفذة تحت عنوان "يوم شادي".

وبدأت الاحتفالية التي أقيمت بمسرح 23 يوليو بالمحلة بعزف للنشيد الوطني، أعقبها استعراض لمسيرة الراحل شادي عبد السلام ودوره في السينما المصرية والعربية، حيث تناولت د. أميرة القناوي، مسئول الوعي الأثري بالمحلة وسمنود، أبرز المحطات الفنية والسيرة الذاتية للراحل، موضحة أنه من مواليد عام 1930، وسافر إلى لندن لدراسة الفنون المسرحية، قبل أن يدرس الفنون الجميلة في مصر، وذلك لموهبته المميزة في الرسم، لافتة إلى أنه عمل في بداية حياته الفنية كمساعد مخرج للمخرج الكبير صلاح أبو سيف.

وأشارت مسئول الوعي الأثري بالمحلة وسمنود إلى أبرز الأعمال الفنية التي شارك فيها الفنان الراحل، من خلال تصميم الديكور، ومن بينها أفلام: صلاح الدين الأيوبي، كليوباترا، شفيقة القبطية، الخطايا، ألمظ وعبده الحامولى، أمير الدهاء، رابعة العدوية، بين القصرين، فيما كان أول وأهم أعماله كمخرج هو فيلم "المومياء" عام 1970.

هذا وضمن فعاليات فرع ثقافة الغربية برئاسة وائل شاهين، وبإشراف إقليم غرب ووسط الدلتا الثقافي برئاسة أحمد درويش، استضاف مسرح 23 يوليو بالمحلة عددا من الفعاليات الثقافية والفنية للاحتفال بالفنان الراحل شادي عبد السلام، ومنها: ورشة أعمال للحرف اليدوية، وورشة رسم، ومسابقات ثقافية، وفقرات لاكتشاف المواهب الصغيرة والشابة، في الشعر، والغناء.

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