"سي آي كابيتال" تستكمل بيع حصة راية لـ "Africa50" بـ15 مليون دولار

أعلنت شركة سي آي كابيتال (CICH.CA)، المجموعة الرائدة في الخدمات المالية المتنوعة، اليوم الخميس، عن إتمام الخدمات الاستشارية المالية لشركة راية القابضة بنجاح وذلك لجذب استثمار استراتيجي بقيمة 15 مليون دولار أمريكي من شركتها التابعة "راية لمراكز البيانات" إلى شركة Africa50 "شركة إفريقيا 50 لتمويل المشروعات" وهي منصة الاستثمار في البنية التحتية التابعة للبنك الأفريقي للتنمية، حيث لعبت الشركة دور المستشار المالي الحصري للصفقة.



وتمت الصفقة من خلال طرح أولي (زيادة رأس المال)، حيث ستستخدم عائدات البيع لتمويل خطط التوسع الطموحة لشركة راية لمراكز البيانات، والتي تشمل إنشاء منشأة جديدة ومتطورة لمراكز البيانات في مصر، كما يعزز هذا الاستثمار مكانة الشركة كواحدة من أبرز مزودي ومقدمي خدمات مراكز البيانات، بما في ذلك الحوسبة السحابية، استضافة الخوادم، أمن مراكز البيانات في المنطقة، والخدمات الكهروميكانيكي وغيرها من الحلول المتقدمة.



وفي هذا الإطار، عبر عمرو هلال، الرئيس التنفيذي لبنك الاستثمار (sell-side) بشركة سي آي كابيتال عن سعادته بالتعاون الأول مع شركة راية القابضة، وذلك من خلال الصفقة الاستثنائية، والتي تؤكد التزام الشركة بتقديم حلول استثمارية استثنائية وخدمات استشارية مالية استراتيجية للشركات الرائدة مثل راية لمراكز البيانات التي تُعد الشركة الرائدة في سوق مجال خدمات مراكز البيانات، والمتخصصة في مجالات الحوسبة السحابية، وأمن مراكز البيانات والحلول الكهروميكانيكية المتقدمة. وأضاف هلال ان هذه الشراكة ستعمل على تعزيز مكانة شركة راية لمراكز البيانات كمزود رائد لحلول البيانات المبتكرة والموثوقة، مما يدعم رؤيتها للتوسع الإقليمي والتقدم التكنولوجي.



من جانبه صرح عمر جعفر، رئيس مجموعة بخدمات بنوك الاستثمار بشركة سي آي كابيتال، بأن هذه الصفقة تفتح آفاق جديدة للشركة وتسهم في زيادة فرص التعاون المستقبلية بين الشركة وكبرى الشركات العاملة بمجال خدمات مراكز البيانات، حيث تواصل شركة سي آي كابيتال في بناء شراكات قوية وتقديم خدمات استشارية مميزة لتسهيل تحركات السوق الناجحة والاستراتيجية، مما يدعم ريادتها بالسوق المصري. واختتم جعفر بتسليط الضوء على الجهود الكبيرة التي بذلها فريق عمل الشركة وجميع الأطراف التي ساهمت في نجاح تلك الشراكة الاستراتيجية.



من جانبه علق حسام حسين، الرئيس التنفيذي المالي لشركة راية القابضة، قائلاً: "هذا الاستثمار يعكس الثقة المستمرة من المستثمرين الدوليين في محفظة راية القابضة الاستثمارية المتنوعة ورؤيتها الطموحة. يأتي هذا الاستثمار كعلامة فارقة جديدة بعد صفقة الـ 40 مليون دولار التي قادتها Helios Investment Partners في راية فودز، مما يؤكد قوة استراتيجيتنا في جذب استثمارات كبرى في قطاعات حيوية ومتنوعة. نحن ملتزمون بمواصلة تحقيق النمو المستدام وتعزيز القيمة لمساهمينا عبر مختلف القطاعات التي نعمل بها."

وتعتبر هذه الصفقة خطوة استراتيجية رئيسية بالنسبة لشركة راية القابضة، التي تتميز بمحفظة استثمارية متنوعة تشمل قطاعات متعددة، منها تكنولوجيا المعلومات، التجزئة والتوزيع، خدمات التعهيد، قطاع التكنولوجيا المالية، الخدمات اللوجستية، قطاع التصنيع، قطاع الضيافة والمطاعم، وقطاع المركبات والسيارات الكهربائية. وتؤكد هذه الخطوة التزام الشركة بتعزيز ريادتها في مجالي تكنولوجيا المعلومات وتكامل الأنظمة على المستويين المحلي والإقليمي. حيث يعكس استثمار شركة Africa50 قدرات وإمكانيات النمو لشركة راية لمراكز البيانات، ويسلط الضوء على الطلب المتزايد على خدمات مراكز البيانات المتطورة والموثوقة، التي تواكب التطور التكنولوجي وتلبي احتياجات السوق في مصر والمنطقة.