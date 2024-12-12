ضبط 10 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والمركبات والهواتف بالقاهرة| صور

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من القبض على 10 أشخاص كونوا تشكيلات عصابية لسرقة المساكن والمركبات والهواتف بمناطق متفرقة بنطاق المحافظة.

تعود البداية عندما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان، لهما معلومات جنائية، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة مركبات "التوك توك" بأسلوب "توصيل الأسلاك"، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط كافة المركبات المستولى عليها.

كما تم ضبط تشكيل عصابي مكون من عاطلان تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الدراجات النارية وبحوزتهما سلاح أبيض، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط الدراجات النارية المستولى عليها.

ونجح رجال المباحث في ضبط عاطل بدائرة قسم شرطة بدر، وبحوزته كمية من الأسلاك الكهربائية مختلفة الأطوال والأحجام وبمواجهته اعترف بارتكابه 3 وقائع سرقة أسلاك كهربائية من داخل الشقق السكنية المغلقة بأسلوب "التسلق".

وسقط تشكيل عصابي مكون من عاطلان بدائرة قسم شرطة مصر القديمة تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم سرقة الهواتف المحمولة من المواطنين بأسلوب "الخطف" باستخدام مركبة "توك توك"، وبحوزتهما (3 هواتف محمولة "متحصلات السرقة"، مركبة "التوك توك" المستخدمة في ارتكاب وقائع السرقة)، واعترفا بارتكاب 3 وقائع سرقة بذات الأسلوب.

وفي مدينة نصر ثالث تم ضبط عاطل، له معلومات جنائية لقيامه بمزاولة نشاط إجرامي تخصص في السرقة من داخل السيارات بأسلوب "كسر الزجاج"، وأقر بارتكابه 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشاده ضبط كافة المسروقات المستولى عليها لدى عميله "سيئ النية" (مالك محل أجهزة إلكترونية "له معلومات جنائية" – مقيم بدائرة القسم).

وتم ضبط تشكيل عصابي مكون من سائق، وعاطل "لهما معلومات جنائية" بدائرة قسم شرطة التجمع الخامس، تخصص نشاطه الإجرامي في ارتكاب جرائم السرقة من داخل المساكن بأسلوب "كسر الباب"، وبحوزتهما (الأدوات المستخدمة فى ارتكاب وقائع السرقة) واعترفا بارتكاب 11 واقعة سرقة بذات الأسلوب، وأرشدا عن المسروقات المستولى عليها لدى عميلهما "سيئ النية" (صاحب محل صيانة كمبيوتر – مقيم بدائرة قسم شرطة المرج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.