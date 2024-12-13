على طريق الشيخ محمد عمران.. "خالد طارق "من كلية السياحة والفنادق إلى الابتهالات الدينية

صوته وأداؤه في الإنشاد الديني ينقلك إلى عالم روحاني متميز، ورغم أنه في العشرينيات من عمره، إلا أنك تشعر أنك أمام كبار المنشدين، انه خالد طارق عثمان من ابناء محافظة الدقهلية، وعضو بفريق الموهوبين بقصر ثقافة المنصورة منذ عامين.

قال عثمان لـ “البوابة نيوز ”، إن الفريق تحت رعاية الدكتور أحمد هنو ، وزير الثقافة، ومحمد عبد الحافظ نائب رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة، و الدكتور عاطف الدويك مدير عام فرع ثقافة الدقهلية..

وأشار إلى طالب بالفرقة الرابعة في كلية السياحة والفنادق ، وانه يعشق الانشاد والإبنهال الديني يسري بدمائه منذ الصغر ، موضحا انه كان يحب الاستماع الي الشيخ محمد عمران ويتخذه قدوته

وأكد عثمان أن أسرته هي أول من اكتشف موهبته ، وحرصت علي تنميتها ، وشجعته علي تطويرها ، فإنضم الي الفريق منذ ما يقرب من أربع سنوات .

وشدد على حرصه علي الإستماع الي المنشدين من مختلف الدول لافتا الى انه تدرب علي المقامات في الإنشاد الديني والأداء لمختلف المنشدين، حتي يكون ٱداءه متميزا.

وقال عثمان انه حصد المركز الثاني في الإنشاد خلال مسابقة بمعاهد شرق الدلتا، الماضي وشارك فيها العديد من المنشدين والمبتهلين بمعاهد شرق الدلتا.

ولفت الى مشاركته في معظم المناسبات القومية بمحافظة الدقهلية ، وفي ليالي رمضان الثقافية مؤكدا أنه يسعي الي الشهرة والنجومية وتمثيل مصر عالميا"،وقدوته المبتهل الشيخ محمد عمران.

