إحالة أوراق متهمين للمفتي لقتلهم مواطن وسرقة سيارته

قررت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم التجمع الخامس، برئاسة المستشار عاطف رزق كامل إحالة أوراق المتهمين "مصطفى م" و"محمد س" إلى فضيلة مفتي الجمهورية لأخذ الرأي الشرعي في إعدامهما، على خلفية اتهامهما بقتل المجني عليه "جمال عبدالله" وسرقة سيارته في منطقة الخليفة.

وصدر القرار برئاسة المستشار عاطف رزق كامل، وعضوية المستشارين خالد شكري عثمان ونشأت محمد سالم، وأمانة سر شريف علي وتامر حماد.

وجاء في أمر الإحالة، أن المتهمين قتلوا المجني عليه "جمال عبد الله"، عمداً مع سبق الإصرار على ذلك بأن بيتوا النية وتفكروا بروية وعقدوا العزم صمم على قتله، فأعدوا مخططاً احكموا دقائقه درساً انفذوه بأن تخيروا المجني عليه ورصدوه في مكان أيقنوا مروره به واستوقفوه بالطريق العام.

وتابع أمر الإحالة، وما أن ظفروا به حتى باغته الأول في غفلة من أمره بأن أطبق بساعده على عنقه وأوثق الثاني برباط حول عنقه قاصدين إزهاق روحه، فأغشي عليه فظنوا مقتله وحملوه لصندوق أمتعة السيارة وقادوها باحثين عن مكان للتخلص من الجثمان.