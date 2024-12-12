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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس هيئة قناة السويس يشهد افتتاح موسم الحصاد بالاستزراع المائي في بورسعيد.. صور

جانب من جولة رئيس
جانب من جولة رئيس الهيئة
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تفقد الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس، اليوم الخميس، شركة قناة السويس للاستزراع المائي ليشهد افتتاح موسم الحصاد بقطاع حوض الاستزراع 23 في القطاع الشمالي للمزرعة جهة بورسعيد بعد تطويره واستزراعه لأول مرة، وذلك بالشراكة مع إحدى شركات القطاع الخاص الوطنية. 

رئيس هيئة قناة السويس خلال جولته

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية، عبدالفتاح السيسي، بزيادة مساحة الأحواض المستزرعة بالشركة، وعقد شراكات مع القطاع الخاص. 

واستمع الفريق ربيع إلى شرح تفصيلي من المهندس السيد شلبي، رئيس شركة قناة السويس للاستزراع المائي، عن معدلات تطوير أحواض الاستزراع السمكي، حيث جرى الانتهاء من تجهيز واستزراع 250 فدان بأسماك البلطي والبوري والطوبارة، فيما يتم العمل بالتوازي على تجهيز مساحة 150 فدانا أخرى لتكون جاهزة للاستزراع بحلول العام المقبل. 

كما توجه الفريق ربيع لتفقد ترسانة بورسعيد البحرية حيث كان في استقباله قيادات الترسانة والعاملون بها، حيث تفقد ورشة بناء السفن.

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