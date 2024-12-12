ننشر حركة تداول السفن والحاويات في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ24 ساعة الماضية 11 سفينة، بينما غادر 12 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 29 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 37648 طن تشمل : 4078 طن يوريا و 700 طن مولاس و5215 طن رمل و7117 طن أسمنت معبأ و 8838 طن كلينكر و11700 طن بضائع متنوعة.

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 30324 طن تشمل : 15000 طن ذرة و 190 طن زيت طعام و 11569 طن حديد و2227 طن فول صويا و 1338 طن ابلاكاش .

بينما بلغت حركة الصادر من الحاويات 883 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الوارد 141 حاوية مكافئة فى حين بلغ عدد الحاويات الترانزيت 2888 حاوية مكافئة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 13315 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 150795 طنًا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5788 حركة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 28645 طنًا، بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 160401 طنًا .

كما غادر قطار بحمولة إجمالية 1289 طن قمح متجهين إلى صوامع شبرا، وقطار بعد تفريغ 25 حاوية 40 قدم قادم من السخنة، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا 6017 حركة.