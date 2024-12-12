جامعة مصر للمعلوماتية تفوز بجائزتين في الفنون الرقمية والتصميم بصالون الشباب

فازت جامعة مصر للمعلوماتية ممثلة بكلية الفنون الرقمية والتصميم بجائزتين في الدورة الخامسة والثلاثين لصالون الشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الأربعاء تحت شعار “استلهام” ورعاية الدكتور أحمد هنو وزير الثقافة.

وأشادت الدكتورة ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية بفوز المعيدة أمنية أشرف أحمد بكلية الفنون الرقمية والتصميم بالجائزة التشجيعية، وزميلتها حبيبة خالد محمد السماحي بجائزة اقتناء مع شراء متحف سامي هندية لتصميمها الفائز، خاصة ان المشاركين في دورة العام الحالي بلغ عددهم 238 فنانا وفنانة متخصصين في مجالات التصوير، النحت، الرسم، الحفر، الخزف، والفنون الرقمية. والتجهيز في الفراغ والأداء الحركي، مؤكدة أن إدارة الجامعة تدعم أعضاء هيئة التدريس والطلاب على المشاركة في المسابقات والمنافسات في كل تخصصات الجامعة خاصة التصميم والفنون الرقمية وداخل وخارج مصر حتى يصقلوا قدراتهم ويكتسبوا المزيد من الخبرات بما يثري العمل الجامعي وفي الحياة العملية للطلاب مستقبلا.

وقالت إن الجامعة حريصة أيضا على إيجاد ربط حقيقي بين الحياة الاكاديمية وسوق العمل المصرية بحيث نشارك في زيادة تنافسية القطاع الاقتصادي ممثل في المنتجات والصناعات، وأيضا تعزيز قوة مصر الناعمة ممثلة في الفنون والتصميمات، وهو ما يزيد من القيمة المضافة باقتصادنا القومي.

من جانبه أكد الدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، أن الجامعة تحرص على تشجيع أعضاء هيئة التدريس على المشاركة في جميع الفعاليات والمساهمة في المشهد التشكيلي القومي وحتى المشاركة على الصعيدين الإقليمي والدولي.

لفت إلى أن أعضاء هيئة التدريس ينقلون تلك الخبرات العملية بجانب المحتوي العلمي النظري الي الطالب، وذلك لصقل مهاراتهم وقدراتهم وتكوين الشخصية العلمية والمهنية التي تؤهلهم لدخول سوق العمل بجدارة.

من جانبه قال الدكتور هاني الأشقر أستاذ بكلية الفنون الرقمية والتصميم بجامعة مصر للمعلوماتية، " سعدت بفوز أثنين من زملائي في الدورة الحالية لصالون الشباب التي شهدت زخم كبير من شباب الفنانين وتنوع الأعمال المتنافسة والتي تظهر تجارب الشباب المصري، مشيرا إلى أن فوز شابتين من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة شيء مشرف خاصة في بداية مشوارهن الفني وهو حافز لهن على مزيد من الإبداع.

والجدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تضم 4 كليات هي: علوم الحاسب والمعلومات، والهندسة، وتكنولوجيا الأعمال، والفنون الرقمية والتصميم، وتقدم 16 برنامجا تعليميا متخصصا لسد حاجة سوق العمل من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات مثل: الذكاء الاصطناعي وعلوم وهندسة البيانات، وهندسة الإلكترونيات والاتصالات، وتحليل الأعمال والتسويق الرقمي، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.