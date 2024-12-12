بعد رحيل "جوميز".. تعرف على موعد مباراة الزمالك والمصري في الكونفدرالية

يستضيف نادي الزمالك نظيره المصري، ضمن منافسات الجولة الثالثة من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، لتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين الفريقين، وذلك بعد رحيل مدرب الزمالك البرتغالي جوزيه جوميز.

موعد المباراة والقناة الناقلة

وتقام المباراة يوم الأحد المقبل الموافق 15 ديسمبر، على استاد برج العرب بالإسكندرية في تمام الساعة السادسة مساءً، وسيذاع اللقاء عبر البث الأرضي لقناة تايم سبورت.

وكانت قد انتهت مباراة فريق النادي المصري أمام فريق بلاك بولز الموزمبيقي، بالتعادل الإيجابي بهدف لكل جانب، في لقاء أقيم على استاد دو زيمبيتو الوطني بالعاصمة الموزمبيقية مابوتو ضمن منافسات الجولة الثانية من دور المجموعات ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

ويتواجد فريق المصري في المجموعة الرابعة في الكونفدرالية إلى جانب أندية الزمالك، بلاك بولز، وإنيمبا.

ترتيب المجموعة الرابعة في الكونفدرالية

الزمالك 4 نقاط.

المصري 4 نقاط.

إنيمبا النيجيري نقطة وحيدة.

بلاك بولز الموزمبيقي نقطة وحيدة.