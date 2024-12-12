كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية تنظم النسخة الثالثة من معرض "Aroma Expo 24-25” للعلاجات بالزيوت العطرية

نظمت كلية الصيدلة بالجامعة البريطانية في مصر، وبحضور فريدة خميس رئيس مجلس أمناء الجامعة البريطانية في مصر، والدكتور محمد لطفي، رئيس الجامعة، وتحت إشراف الدكتور محيي المزار، عميد الكلية، فعاليات النسخة الثالثة من المعرض الطلابي السنوي "Aroma Expo 24-25”، للعلاجات بالزيوت العطرية.

ويُعد هذا المعرض منصة فريدة تهدف إلى تعزيز الابتكار الطلابي في مجالي العلاج العطري والمستحضرات العشبية، الذي يتميز بمشاركة طلاب كلية الصيدلة، الذين قدموا منتجات مبتكرة صُنعت بأياديهم، عاكسةً مستوى التدريب العملي والمعرفة العلمية التي اكتسبوها خلال دراستهم الأكاديمية بالكلية تحت أشراف كوكبة من الكوادر الأكاديمية.

وفي كلمتها خلال الافتتاح، أشادت السيدة فريدة خميس، بالمعرض كحدث سنوي يعكس إبداع الطلاب، مؤكدةً أهمية ربط التعليم النظري بالتطبيق العملي بما يخدم احتياجات المجتمع وسوق العمل، مشيرة إلى دور الكلية في تنظيم المؤتمرات والفعاليات المختلفة التي تزود الطلاب بما يحتاجونه من خبرات ومعارف.

من جانبه، أعرب الدكتور محمد لطفي عن اعتزاز الجامعة بتنظيم هذا الحدث الذي أصبح تقليدًا سنويًا يعزز التعاون بين القطاع الأكاديمي والصناعي، مؤكدًا توفير كافة سبل الدعم للطلاب في تطوير مهاراتهم وإطلاق قدراتهم الإبداعية والذي يُعد من الركائز الأساسية لرؤية الجامعة، كما ثمن مبادرة الطلاب لتخصيص جميع عائدات بيع المنتجات لدعم الأعمال الخيرية، مما يعكس التزام الجامعة بالقيم الإنسانية والمجتمعية.

بدوره، أوضح الدكتور محيي المزار، عميد كلية الصيدلة، أن هذا المعرض يجمع بين العلم والتطبيق العملي، ويُبرز مهارات الطلاب في تقديم منتجات ذات جودة عالية تلبي متطلبات السوق، كما أشار إلى أن تخصيص عائدات المعرض للتبرعات الخيرية يعكس القيم النبيلة التي تسعى الكلية لغرسها في نفوس طلابها في إطار مسؤوليتهم المجتمعية.

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