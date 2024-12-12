محافظ المنوفية يسلم الدفعة الثانية من الإعانات المالية لطلاب التربية الفكرية

سلم اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية، اليوم الخميس، إعانات مالية لطلاب مدارس التربية الفكرية بنطاق المحافظة كدفعة ثانية من خلال مؤسسة التكافل الاجتماعي، وذلك للمساهمة في تخفيف العبء ورفع المعاناة عن كاهلهم مراعاة لظروفهم الاجتماعية والصحية الصعبة.
جاء ذلك بحضور محمد جمعة مدير مديرية التضامن الاجتماعي، عبد الله عياد مدير مؤسسة التكافل الاجتماعي، مديري مدارس التربية الفكرية بنطاق المحافظة.
وأكد محافظ المنوفية أنه لا يدخر جهدا في تقديم الدعم الكامل لأبنائنا الطلاب من تلك الفئة ومد يد العون لتمكينهم وحصولهم على كافة الحقوق اللازمة والتعليم الجيد والمتكافئ ودون تمييز إيمانا من الدولة بأهمية وصول الخدمات المقدمة إلى الفئات المستحقة والأولى بالرعاية كونهم جزء أصيل من المجتمع تنفيذاً لتوجيهات القيادة السياسية.