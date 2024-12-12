الاتحاد الإنجليزي يهنئ هاني أبو ريدة ويتطلع لاستكمال التعاون

تلقى المهندس هاني أبو ريدة رئيس الاتحاد المصري لكرة القدم، رسالة تهنئة من ديبي هيويت رئيسة الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم بمناسبة فوزه برئاسة الاتحاد المصري، وقدمت هيويت خلال رسالتها أحر التهاني نيابة عن جميع أعضاء الاتحاد الإنجليزي متمنية له كل النجاح في منصبه.

وأضافت رئيسة الاتحاد الإنجليزي في رسالتها بتطلعها مع مارك بولينجهام الرئيس التنفيذي للاتحاد الإنجليزي إلى العمل مع الاتحاد المصري ورئيسه واستكمال التعاون بينهما الذي بدأ من خلال مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم FIFA .

كما تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب أفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم، بالتهنئة لـ هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام 2028.