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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

أبو ريدة يجتمع مع حسام حسن لمناقشة تفاصيل الفترة المقبلة للمنتخب

هاني ابو ريدة
هاني ابو ريدة
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يجتمع هانى أبو ريدة رئيس الاتحاد المصرى لكرة القدم الجديد، في جلسة مهمة مع حسام حسن المدير الفنى للمنتخب الوطنى وشقيقه إبراهيم حسن مدير المنتخب، عقب العودة من الخارج للمشاركة فى كونجرس فيفا.
 يشهد الاجتماع مناقشة تفاصيل معسكر منتخب مصر القادم، بجانب خطة الإعداد لبطولة أمم إفريقيا، ومناقشة المشاكل التى يعانى منها الجهاز الفنى وكافة الطلبات الخاصة بالفترة المقبلة.

وتقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالتهنئة لـ هاني أبوريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام 2028.

المهندس هاني أبو ريدة التوأم حسام حسن اجتماع المنتخب اتحاد كرة القدم