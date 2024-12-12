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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

مياه أسيوط تقدم خدمة غسيل وتعقيم الخزانات الأهلية

خدمة غسيل وتطهير
خدمة غسيل وتطهير الخزانات الأهلية
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أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، استمرار خدمة المواطنين عن طريق تنظيف خزانات العلوية للمياه بالعقارات والمجمعات السكنية وتطهيرها وتعقيمها بأسعار رمزية تحت إشراف كيميائيين بقطاع المعامل بالشركة.

كما أكدت الشركة، أن الخدمة تقدم تحت اشراف كيميائيين ومتخصصين من الشركة لتنظيف الخزانات العلوية للمنازل والعقارات كخدمة مقدمة من الشركة بأجر رمزي ما يساعد على حل العديد من المشكلات الصحية.

ونوهت الشركة بأن وسائل تنظيف الخزانات المستخدمة بأسلوب علمي يضمن جودة وكفاءة الغسيل والتعقيم ، بالإضافة الي وجود خزانات مياه غير مطابقة للمواصفات القياسية المصرية، وتتفاعل مع المياه المخزنة؛ الأمر الذي يؤثر على صحة المواطنين، لذا سعت الشركة إلى اطلاق مبادرة تنظيف وتعقيم الخزانات الأهلية بالعقارات السكنية والمصالح الحكومية والمدارس تحت إشراف كيميائيين متخصصين وباستخدام أدوات مطابقة للمواصفات القياسية المصرية واستخدام كلور مختبر معملياً وتقديم الدعم الفنى بعد عملية الغسيل طبقا للمعايير المعمول بها في وزارة الصحة المصرية.

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