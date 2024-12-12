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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

بوابة العرب

"مراسلون بلا حدود": مقتل 54 صحفيًا في 2024 ثلثهم على يد إسرائيل

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
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قُتل 54 صحفيًا في جميع أنحاء العالم أثناء قيامهم بعملهم أو بسبب مهنتهم في 2024، ثلثهم على يد جيش الاحتلال الإسرائيلي، وفقا لتقرير سنوي صادر عن منظمة مراسلون بلا حدود نشر اليوم الخميس.

ووفقا للمنظمة غير الحكومية، كانت القوات المسلحة الإسرائيلية مسؤولة عن مقتل 18 صحفيا هذا العام، منهم 16 في غزة، واثنان في لبنان، بحسب ما ذكرت "فرانس 24".

وقالت المنظمة في تقريرها السنوي الذي يغطي البيانات حتى 1 ديسمبر: "فلسطين هي أخطر دولة بالنسبة للصحفيين، حيث سجلت حصيلة وفيات أعلى من أي دولة أخرى على مدى السنوات الخمس الماضية".

وقدمت المنظمة أربع شكاوى إلى المحكمة الجنائية الدولية بشأن "جرائم حرب ارتكبها جيش الاحتلال الإسرائيلي ضد الصحفيين".

وأوضحت أن أكثر من 145 صحفيا قتلوا على يد جيش الاحتلال في غزة منذ بدء العدوان هناك في أكتوبر 2023، وكان 35 منهم يعملون وقت وفاتهم، بحسب مراسلون بلا حدود.

ووصفت المنظمة عمليات القتل بأنها "حمام دم غير مسبوق".

وتنفي إسرائيل أنها تستهدف عمدا الصحفيين لكنها تعترف بمقتل بعضهم في غارات جوية.

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