16 مارس.. اتحاد الكرة يدعو لعقد جمعية عمومية طارئة لبحث ضم 61 ناديًا

قرر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة هاني أبو ريدة، مع عمومية الاتحاد خلال الانتخابات على إقامة جمعية عمومية طارئة في شهر مارس المقبل، لبحث طلبات 61 ناديًا لضمهم إلى اتحاد الكرة.

حيث شهدت الجمعية العمومية لاتحاد الكرة، والتي أقيمت الثلاثاء الماضي، أحداث هامة، وهي رفض الجمعية العمومية طلب انضمام 61 نادياً جديداً إلى عضوية الاتحاد.

تقدم السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والجنوب إفريقي باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، بالتهنئة لـ هاني أبو ريدة، عضو مجلس الفيفا والمكتب التنفيذي للكاف، بانتخابه هو وقائمته لقيادة اتحاد الكرة المصري خلال السنوات الأربعة المقبلة وحتى عام 2028.