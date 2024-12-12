الكرة النسائية.. تعرف على مواعيد وأماكن مباريات الجولة الـ12 من الدوري

تنطلق غدا الجمعة، الجولة الثانية عشرة من عمر الدوري المصري لكرة القدم النسائية، حيث تتضمن 7 مباريات مختلفة لتتم على مدار يومين غدا الجمعة الموافق 13 ديسمبر وبعد غد السبت الموافق 14 ديسمبر.

مسار والأهلي في لقاء الجبابرة

تأتى أبرز هذه المباريات، لقاء نادي الأهلي ومسار، لتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة.

الوصيف يواجه البنك الأهلي

كما يواجه فريق زد "الوصيف" فريق البنك الأهلي الذي استطاع الفوز في جميع المباريات التي خاضها خلال الدوري عدا خسارته أمام الأهلي.

مباريات الجولة الثانية عشر يومي 13, 14 ديسمبر

المقاولون العرب ضد انبي - ملعب فرعي المقاولون العرب الساعة 2:30م

الطيران ضد بالم هيلز - ملعب نادي الطيران مصر الجديدة الساعة 2:30م

الأهلي ضد مسار إف سي - ملعب الأهلي بالتجمع الخامس الساعة 2:30م

زد أف سي ضد البنك الأهلي - ملعب زد بالتجمع الخامس الساعة 2:30م

المصري ضد الجونة - ملعب النادي الاجتماعي الساعة 2:30م

وادي دجلة ضد الاتحاد السكندري - ملعب وادي دجلة بالتجمع الأول الساعة 2:30م

مودرن سبورت ضد اتحاد بسيون - ملعب المدينة الشبابية بالأسمرات الساعة 2:30م.