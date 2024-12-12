المؤتمر: الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان

قال الدكتور السعيد غنيم النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إن ملف حقوق الإنسان شهد ولا يزال يشهد طفرة كبيرة خلال الفترة الأخيرة وذلك بتوجيهات مباشرة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسى، الذي يحرص على إعلاء ملف الحقوق والحريات بخطوات جادة على الأرض.

وأكد النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، أن الدولة اتخذت خطوات جادة لحماية وتعزيز حقوق الإنسان، وذلك في إطار تخطيط استراتيجي يعبر عن إرادة وطنية جادة، والتزام صادق بتعهدات مصر الدولية، فى مجال حقوق الإنسان، حيث تلعب الدولة دوراً حيوياً لبناء جسور وتعزيز والتنسيق بين مختلف المجموعات الإقليمية داخل الأمم المتحدة.

وأشار النائب الأول لرئيس حزب المؤتمر، إلى أن الدولة المصرية بتوجيهات القيادة السياسية وضعت رؤية مستقبلية شاملة لضمان تطوير القانون الدولى لحقوق الإنسان، وذلك من خلال مشاركتها في صياغة الإعلان العالمي والعهدين الدوليين لحقوق الإنسان، والمشاورات والأعمال التحضيرية لصياغة الاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان، وهذه خطوات جادة من قبل الدولة المصرية على أرض الواقع في ملف من أهم وأبرز الملفات خلال الفترة الأخيرة.

وشدد الدكتور السعيد غنيم، على أن الدولة المصرية تمتلك بنية مؤسسية متكاملة لتعزيز احترام وحماية حقوق الإنسان، مثل إنشاء اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان فى نهاية عام 2018، وإطلاق أول استراتيجية وطنية متكاملة لحقوق الإنسان، والتي تعتبر ترجمة حقيقية لقناعة وطنية بضرورة اعتماد مقاربة شاملة وجدية لتعزيز حقوق الإنسان والحريات الأساسية، وهو ما يؤكد أن مصر تولي ملف حقوق الإنسان اهتمام خاص.