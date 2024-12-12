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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

حبس عاطل بتهمة قتل عامل في السلام

ارشيفية
ارشيفية
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أمرت نيابة السلام بحبس عاطل متهم بقتل عامل بسبب خلافات قديمة بينهما في منطقة النهضة 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة وصرحت بدفن جثة المجني عليه عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية.
البداية كانت عندما تلقى قسم شرطة النهضة بلاغا من الأهالي يفيدون فيه بنشوب مشاجرة بين شابين وسقوط أحدهما قتيلا بدائرة القسم.
وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان الواقعة وبالفحص والتحري تبين أن مشاجرة نشبت بين المتهم والمجني عليه بسبب خلافات قديمة بينهما أقدم فيها المتهم على طعن المجني عليه طعنات نافذة أسقطته غارقا في دمائه.
عقب تقنين الإجراءات تم القبض على المتهم، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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