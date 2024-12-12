الكرة النسائية.. مواجهة قوية ومثيرة بين الأهلي ومسار في الدوري غدا

يستضيف الفريق الأول للنادي الأهلي للكرة النسائية بقيادة الكابتن ديمتيري لوبوف المدير الفني، غدا الجمعة، فريق مسار بقيادة الكابتن أحمد رمضان جاد المدير الفني.

لتعد هذه المباراة قوية ومثيرة بين فريق مسار الحائز على برونزية أبطال إفريقيا والمركز الثالث وفريق الأهلي المتصدر للدوري بالعلامة الكاملة، وذلك ضمن منافسات الجولة الثانية عشر من عمر دوري الكرة النسائية .

وتقام المباراة على ملعب الأهلي بالتجمع الخامس في تمام الساعة 2:30م، ويسعى كلا الفريقين في اقتناص النقاط الثلاثة ليتأهل بشكل رسمي لدوري الكرة النسائية.

واستطاع فريق النادي الأهلي هزيمة فريق نادي البنك الأهلي، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب البنك الأهلي.

وفاز النادي الأهلي على مضيفه بهدفين مقابل لا شيء، وقد أحرز الأهداف كلا من "ميا داردن - شارتي روبن".

وانسحب فريق الطيران من أمام فريق مسار وذلك قبل انطلاق صافرة نهاية الشوط الأول للمباراة، حيث أحرز نادي مسار 5 أهداف نظيفة على الطيران، وذلك في المباراة التي جمعتهم ضمن منافسات الجولة الحادية عشرة بالدوري الممتاز، على ملعب رايت تو دريم.