بلدية رام الله تطلق مبادرة "تبني شارع" لتعزيز العمل البيئي والمجتمعي

أطلقت بلدية رام الله بالشراكة مع مؤسسات المدينة "مبادرة تبني شارع" وذلك ضمن رؤيتها في جعل مدينة رام الله صحية وصديقة للبيئة وإيماننا بأهمية تعاون المواطنين مع البلدية لتعزيز نظافة المدينة والحفاظ عليها، حيث تقوم المبادرة على فكرة دعم مؤسسات المجتمع المحلي الصديقة للبيئة لتبني نظافة أحد الشوارع المجاورة لها، حيث تتطوع هذه المؤسسات بتنظيف الشارع أسبوعيًا كجزء من مسؤوليتها المجتمعية والبيئية، وتوفر البلدية لهم المعدات اللازمة.

وتواصل المؤسسات بشكل اسبوعي تحسين الوضع البيئي في الشارع الذي تبنته، من خلال تخصيص موظفين أو عمال لتنظيف الشارع بانتظام، وزراعة الأشجار في الجزر الوسطية وأطراف الشارع وتوفير النباتات وسقيها بالتنسيق مع البلدية، ودهان الأرصفة وطرق المشاة.

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