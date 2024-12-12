تكريم 35 سيدة من حافظات القرآن الكريم بأسوان

شهد السكرتير العام المساعد لمحافظة أسوان، اللواء محمد عبد الجليل بالإنابة عن اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان فعاليات الحفل السنوى لتخرج الدفعة الـ 28 من خاتمات القرآن الكريم بإجمالي 35 سيدة.

جاء ذلك بحضور الشيخ سمير خليل، وكيل وزارة الأوقاف بأسوان، والشيخ شعيب أبو سلامة المشرف العام على حلقات تحفيظ القرآن الكريم، بالإضافة إلى عدد من القيادات البرلمانية والدينية والتنفيذية والشعبية، فضلا عن جمع كبير من أسر المكرمات.

تكريم خاتمات القرآن الكريم بأسوان

وقدم محافظ أسوان في كلمته التي ألقاها السكرتير العام المساعد التهنئة لخاتمات القرآن حيث إن تكريمهن يؤكد على أن مصر هى مهد السماحة والاعتدال بين الأديان، وستبقى أمد الدهر منارة الحضارة والعلم والثقافة.

خاتمات القرآن الكريم يمثلن الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسواني

وأشار إلى أن خاتمات القرآن الكريم يمثلن الفئة المتميزة داخل المجتمع الأسوانى فى ظل رعاية مديرية الأوقاف لأنشطة تحفيظ القرآن الكريم، ومنها حلقات فضيلة الشيخ شعيب، والذي يمثل النموذج المشرف لرجل الدين المخلص لوطنه دينا وعلما وفكرا ووعيا لمفاهيم العصر ومتطلبات مجتمعه فهو اختار إتباع النهج الطيب لخلق أجيال دستورها القرآن الكريم، ليصبح لهم نبراسا في الحياة علما وخلقا، وليؤكد على أن أرض الكنانة وأزهرها الشريف ستظل دائما هى قلعة الإسلام والمرجع الحقيقي للدين الوسطى.

وقدم الشيخ شعيب أبو سلامة خالص الشكر والتقدير لمحافظ أسوان على رعايته الكريمة لتنظيم هذا الحفل الطيب، مشيرا إلى أن حلقات تحفيظ القرآن الكريم التي تقوم بتقديم دروس التلاوة وأحكام التجويد وغيرها من دروس التوعية بالتعاليم والأخلاقيات السمحة التي يدعو لها الدين الإسلامي الحنيف ومنها قيم الولاء وحب الوطن والرحمة والإنسانية، بالإضافة إلى تنظيم معسكر مكثف للمراجعة والتأكد من إتمام الخاتمات لحفظ القرآن كاملا.

وفي ختام الاحتفال قام السكرتير العام المساعد بتكريم خاتمات القرآن الكريم وتوزيع الهدايا وشهادات التقدير عليهن.

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