رئيس القابضة للمياه يشارك في جلسة خاصة حول الإطار المؤسسي ودور القطاع الخاص بإدارة خدمات المياه والتحلية

شهد المهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، الجلسة الخاصة التي عقدت ضمن فعاليات اليوم الثالث من المؤتمر والمعرض الدولي لتكنولوجيا المياه والصرف الصحي IWWI، تحت عنوان "الإطار المؤسسي ومشاركة القطاع الخاص في إدارة خدمات المياه والتحلية".

أدار الجلسة الدكتور محمد عبد العاطي، وزير الموارد المائية والري السابق، وشارك فيها نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور ولاء جاد الكريم، مدير وحدة مبادرة حياة كريمة بوزارة التنمية المحلية، والدكتور محمد هيكل، مستشار بإحدي شركات الإنشاءات، والمهندس نايف العريفي، مدير تنفيذ المشاريع بشركة الشراكات المائية السعودية (SWPC)، وإسبن رينغن، الرئيس التنفيذي لشركة Oceanic Energy LLC من النرويج.

وتناولت الجلسة أهمية الإطار المؤسسي في إدارة موارد المياه وخدمات التحلية، ودور القطاع الخاص في تعزيز كفاءة تشغيل وإدارة هذه الخدمات. كما ناقش المشاركون التحديات التي تواجه المؤسسات المسؤولة عن إدارة الموارد المائية، وآليات تعزيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير حلول مستدامة لتأمين خدمات المياه.

وأشاد المهندس ممدوح رسلان خلال كلمته بدور القطاع الخاص في دعم جهود الدولة لتطوير خدمات المياه والصرف الصحي، مؤكدًا أهمية تعزيز التعاون مع الشركاء المحليين والدوليين لتطبيق أحدث التقنيات وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.

كما أشار إلى التجارب الناجحة التي نفذتها الشركة القابضة بالتعاون مع القطاع الخاص في مشروعات المياه والتحلية، والتي أسهمت في تحقيق طفرة نوعية في هذا المجال.

وأكد رسلان أن الشركة القابضة تواصل جهودها لتنفيذ رؤية مصر 2030 فيما يتعلق بتحقيق التنمية المستدامة في قطاع المياه والصرف الصحي، من خلال تحسين البنية التحتية وتعزيز كفاءة التشغيل وتطوير الكوادر البشرية لمواكبة التطورات العالمية.

واختتمت الجلسة بمناقشات مثمرة حول أفضل الممارسات الدولية وآليات تطوير الإطار المؤسسي في قطاع المياه، إضافة إلى تعزيز الابتكار والاستدامة في إدارة الموارد المائية.

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