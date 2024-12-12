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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

رحمة رياض بعد فوز السعودية بتنظيم كأس العالم 2034: وياكم الأحلام دائمًا حقيقة

رحمة رياض
رحمة رياض
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حرصت الفنانة العراقية رحمة رياض على تهنئة المملكة العربية السعودية بعد أن فازت بتنظيم كأس العالم لعام 2034.

وكتبت رحمة عبر حسابها الرسمي على موقع "X": "مبروك للمملكة العربية السعودية، ولشعبها الغالي استضافة ‎كاس العالم 2034، وياكم الأحلام دائمًا حقيقة".

يشار إلى أن رحمة رياض ضمن لجنة تحكيم برنامج المواهب "إكس فاكتور" بجانب الفنانون راغب علامة وفايز السعيد.

ألبوم “أنا اليوم”

وطرحت رحمة رياض مؤخرا الجزء الثاني من ألبومها " أنا اليوم"، وهي الأغاني: “وجهك أحبه” من كلمات قصي عيسى وألحان علي صابر وتوزيع محب الراوي، “دنيا صغيرة” من كلمات علي الفرداوي وألحان علي صابر وتوزيع عثمان عبود و“الله لا يحرمني” من كلمات علي الرياض والحان غسان الشامي وتوزيع حسام الدين.

رحمة رياض فوز السعودية بتنظيم كاس العالم الهيئة القومية لضمان جودة التعليم والاعتماد