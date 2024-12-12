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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

الكرة النسائية| الأهلي 2009 يواجه مسار في دوري الناشئات اليوم

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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يواجه فريق الناشئات بالنادي الأهلي الكرة النسائية مواليد 2009 بقيادة الكابتن إكرامي فرج المدير الفني، اليوم الخميس الموافق 12 ديسمبر، فريق ناشئات نادي مسار، ضمن منافسات مباريات دوري الناشئات لكرة القدم النسائية.

الأهلي يفوز على رع

وكان قد فاز فريق الأهلي للناشئات، على فريق رع في الجولة السادسة من عمر الدوري بعشرة أهداف نظيفة.

ويقام دوري الناشئات مواليد 2009 في مرحلته الأولى بنظام الدور الواحد بين الفرق المتنافسة والتي يبلغ عددها 17 فريقًا، على أن يقام في المرحلة الثانية دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من الأول إلى الثامن لتحديد بطل المسابقة والمراكز الترتيبية الأولى، على أن يقام دوري من دور واحد للفرق أصحاب المراكز من التاسع إلى السابع عشر لتحديد فرق المراكز الأخيرة بالبطولة.

الجهاز الفني للأهلي

ويضم الجهاز الفني لفريق سيدات أهلي 2009 كلا من إكرامي فرج مديرًا فنيًّا، وآيات عبد الخالق مدربًا عامًّا، وأنور وجدي مدربًا للحراس، ووائل السيد مديرًا فنيًّا للقطاع، وبرديس خالد المدير الإداري، وهايدي كامل طبيب الفريق، وهناء عبد الرحمن للعلاج الطبيعي، وتامر عماد مخطط الأحمال.

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