على رأسها مصر.. 7 دول تستأنف علاقتها مع سوريا

أعلنت إدارة الشؤون السياسية في حكومة الإنقاذ السورية، اليوم الخميس، عن الدول التي استأنفت عمل بعثاتها الدبلوماسية في دمشق، بعد أيام قليلة من سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد يوم الأحد الماضي.

وقالت حكومة الإنقاذ السورية إن الدول هي مصر والعراق والإمارات والأردن والبحرين وسلطنة عمان وإيطاليا.

يأتي ذلك بعد سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد الأحد الماضي ومغادرته إلى موسكو مع عائلته إثر وصول الفصائل المسلحة إلى العاصمة دمشق.

وكانت الفصائل المسلحة بدأت هجماتها ضد مواقع الجيش السوري، نهاية نوفمبر الماضي وسيطرت في البداية على مدينة حلب وبعد ذلك اقتحموا إدلب وتوالى انسحاب الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة حتى الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء السوري غازي الجلالي، تسليمه السلطة إلى أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، التي قادت المواجهات ضد الجيش السوري، واتفق الجانبان على تعيين محمد البشير رئيسا لوزراء سوريا، ليصبح أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر على سدة الحكم في سوريا من سبعينيات القرن الماضي.