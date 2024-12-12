تحرير 591 مخالفة متنوعة للمخابز البلدية والأسواق بأسوان

تواصل اللجان المختلفة بمديرية التموين والإدارات الفرعية التابعة لها بتنظيم سلسلة من حملات التفتيش المتتالية، وذلك تنفيذا لتكليفات اللواء دكتور إسماعيل كمال، محافظ أسوان بضرورة تشديد الرقابة على الأسواق والمخابز البلدية السياحية، ومحطات البترول.

ضبط وتحرير 591 مخالفة

وفى هذا السياق أوضح المهندس خالد أبو القاسم، مدير مديرية التموين بأنه بناءً على تعليمات محافظ أسوان المشددة يتم تكثيف الجهود لضبط الأسواق، والسيطرة على الأسعار، للتأكد من مدى توفر السلع وصلاحيتها وضبط حالات التهريب للمواد البترولية وحالات الغش التجارى ومنع الممارسات الاحتكارية والاستغلال وضبط المخالفين واتخاذ الإجراءات القانونية ضدهم، وكذا الاطمئنان على رغيف الخبز من حيث الجودة والأوزان.

ضبط وتحرير 591 مخالفة متنوعة

ولفت أن جهود الحملات أسفرت عن ضبط وتحرير 591 مخالفة متنوعة، منها 324 مخالفة في مجال المخابز البلدية، منها مخالفات عدم نظافة أدوات العجين، وعدم وجود قائمة أو سجل ومخالفات إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات أو ناقص الوزن، ومخالفات توقف عن الإنتاج بدون عذر أو تصرف في جزء من حصة الدقيق.

وأشار خالد أبو القاسم إلى أنه فيما يتعلق مجال الأسواق فقد تم تحرير 267 محضر جنح ضد مخالفين منها محاضر عدم إعلان عن الأسعار، ومحاضر عدم حمل شهادة صحية وغش تجاري وحيازة سلع منتهية الصلاحية أو مجهولة المصدر أو محاضر تجميع سكر تموينى أو دقيق بلدي أو تجميع مواد بترولية.

ونوه إلى أنه تم ضبط كمية 9000 لتر سولار، و1000 لتر بنزين، وكذا كمية 5 طن سكر تمويني، وطن دقيق بلدي، فضلا عن عدد من السلع منتهية الصلاحية معلبات وحلويات وكمية من زيت السيارات مجهول المصدر.

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