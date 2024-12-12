تعرف على المناطق المتأثرة بقطع المياه بالجيزة

أعلنت محافظة الجيزة عن قيام شركة مياه الشرب والصرف الصحي بقطع المياه لمدة ٥ ساعات غداً الجمعة الموافق ١٣ / ١٢ / ٢٠٢٤ من الساعة الثانية عشرة ليلاً حتى الخامسة صباح يوم السبت الموافق ١٤ / ١٢ / ٢٠٢٤.

وأفادت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأن ذلك يأتي في إطار القيام بأعمال تحويل خط مياه الشرب قطر ۱۰۰۰ مم الواقع بمسار محور ناهيا بطول ٤,٢ كم لتعارض الخط مع أعمال المحور، والذي قد تم الانتهاء من تحويله وهو الأمر الذي يتطلب تنفيذ أعمال الربط لإجراء أعمال الغسيل والتعقيم للخط الجديد تمهيداً لإلغاء الخط القديم .

وتوضح محافظة الجيزة أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هي (طريق اسكندرية الصحراوي - منشية البكاري - الطوابق فيصل - كفرغطاطي - اللبيني ومتفرعاته - آخر فيصل من الرماية حتى المريوطية - حدائق الأهرام القديمة - كرداسة).

وأكد المهندس عادل النجار محافظ الجيزة على شركة مياه الشرب والصرف الصحي بضرورة الالتزام بالمواعيد المعلنة وعودة ضخ المياه بصورتها الطبيعية فور الانتهاء من الأعمال للتسهيل على المواطنين.

وتنوه محافظة الجيزة بأن شركة مياه الشرب والصرف الصحي ستقوم بتوفير سيارات محملة بالمياه الصالحة للشرب لتتحرك في الأماكن المتأثرة وللطوارئ يتم الاتصال بالخط الساخن ( ١٢٥ ) لتلبية احتياجاتهم عند الطلب.

كما تتلقى محافظة الجيزة بلاغات وشكاوى المواطنين على رقم واتس اب ٠١٠١٦٠٥٠٤٥٣ والخط الساخن ١١٤ .

وتهيب محافظة الجيزة بالسادة المواطنين قاطني المناطق المتأثرة بالانقطاع، وأصحاب المخابز والمستشفيات بتدبير احتياجاتهم من مياه الشرب خلال فترة الانقطاع.