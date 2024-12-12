حريق يلتهم شقة سكنية بمنطقة حدائق حلوان

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقاهرة على حريق نشب فى شقة سكنية بمنطقة حدائق حلون.

وفي التفاصيل، تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغًا من غرفة عمليات النجدة بنشوب حريق في شقة بحدائق حلوان.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية إلى مكان الحريق مدعومة بسيارتي إسعاف تحسبًا لوجود مصابين، ودفعت الحماية المدنية بـ3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق، وقام رجال الحماية المدنية بمحاصرة النيران لمنع امتدادها إلى المجاورات، وتمت السيطرة على الحريق وعمليات التبريد للتأكد من عدم اشتعال النيران مرة أخرى، دون وقوع إصابات بشرية، وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.