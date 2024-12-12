مهرجان فنون الأداء يكرم المخرج عبد الرحمن الشافعي بافتتاح دورته الرابعة

يكرم مهرجان فنون الأداء خلال دورته الرابعة، والتي ستنطلق يوم 15 ديسمبر بمسرح السامر، المخرج المسرحي الكبير الراحل عبد الرحمن الشافعي، ويتسلم تكريمه نجليه، الفنان أحمد الشافعي والمخرج الدكتور محمد الشافعي.

يأتي هذا التكريم تقديرا لإسهاماته المبدعة وتأثيره العميق في الحركة المسرحية، فهو من كبار المبدعين الذين شكلوا الحركة المسرحية المصرية، وأعماله تميزت بشكل ومضمون اختلف عن المسرح التقليدي وحملت الطابع المصرى الخالص.

المخرج المسرحى الكبير عبد الرحمن الشافعى مواليد عام 1939 بمحافظة الشرقية، مارس هوايته المسرحية أثناء دراسته بالمرحلة الثانوية، فكون فرقة شعبية مسرحية كانت تقدم عروضها في الموالد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة عين شمس، ثم التحق بشعبة المسرح العالمي، وفي عام 1963 اُنتدب للمسرح الحديث ثم للفرقة الغنائية الاستعراضية عام 1967، وكون فرقة الغورى، وأخرج لها عدد من الأعمال منها "ياسين وبهية"، و"آه يا ليل يا قمر"، و"أدهم الشرقاوى" ، وبفضل أسلوبه الفريد في الإخراج وقدرته على جذب الجمهور، أصبح للشافعي تأثيرا كبيرا على الأجيال المتعاقبة من المخرجين والممثلين، تاركا إرثا فنيا غنيا.

مهرجان فنون الأداء

جدير بالذكر أن مهرجان فنون الأداء سيكرم خلال حفل افتتاحه أيضا عدد من القامات الفنية من رموز الفن والأدب الشعبي، ومن هؤلاء المكرمين: المغني والمنشد الشيخ ياسين التهامي، والدكتور الفنان سامي عبد الحليم، وأستاذ الأدب الشعبي الدكتور سميح شعلان، واسم لفنان الكبير الراحل محمود رضا، واسم المخرج الكبير الراحل صلاح السقا الذي تحمل الدورة الرابعة اسمه.

مهرجان فنون الأداء في دورته الرابعة يرأسه شرفيا المخرج أحمد البوهي، ويقام تحت رعاية الأستاذة الدكتورة غادة جبارة رئيس أكاديمية الفنون، وتحت إشراف الأستاذة الدكتورة سمر سعيد عميد المعهد العالي للفنون الشعبية، وبإشراف من الأستاذة الدكتورة ولاء محمد رائد اللجنة الفني، ومدير المهرجان حسن علي، ومنسق عام المهرجان عمرو محروس، ورئيس الاتحاد أحمد علي.