تحصيل المستحقات المالية المتراكمة وإعادة فتح ملاهٍ مغلق بأسوان مؤقتًا

نجحت جهود أجهزة محافظة أسوان، فى تحصيل المستحقات المالية المتراكمة منذ سنوات على أحد دور الملاهى بنطاق مدينة أسوان، وتم إعادة فتحه بصورة مؤقته لحين انتهاء إجراءات التعامل مع قطعة الأرض المبنى عليها الملاهى.

وجاء ذلك بناءً على توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بتحصيل المستحقات المالية المتراكمة لدى أصحاب المنشآت والأنشطة التجارية لما تساهم فيه من تحقيق العوائد الإيجابية للحفاظ على هيبة الدولة ومقدراتها وحقوقها، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين.

إعادة فتح أحد دور الملاهي بصورة مؤقته

سلسلة من الحملات المكبرة المتتالية

ومن جانبه، أوضح إبراهيم سليمان رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة أسوان بأنه تنفيذاً لتعليمات محافظ أسوان المشددة شهدت الأيام الماضية تنظيم سلسلة من الحملات المكبرة المتتالية، والتى أسفرت عن غلق وتشميع أحد الملاهى و 27 محل بنطاق حى جنوب المدينة لمخالفتها القانون سواء فيما يتعلق بالتراخيص، مع عدم تسديد المستحقات المالية للدولة.

ولفت إلى أن هذه الحملات شارك فيها اللواء محمد ممدوح مساعد مدير الأمن، ورئيس المدينة ونواب، ورئيس حى جنوب ، وشرطة المرافق، والعاملين والفنيين بالوحدة المحلية، وتم تنفيذ هذه الإجراءات من الغلق والتشميع للمخالفات على الوجه.

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