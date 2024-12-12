خلال ساعات.. انقطاع الاتصالات والراديو في بعض الدول بسبب شعلة شمسية تضرب الأرض

أفادت الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية، بأنه من المتوقع أن تنقطع خدمات الاتصالات والراديو بنسبة 60 في المئة في بعض المناطق من المحيطات والدول حول العالم خلال الساعات القادمة.

يأتي ذلك بعد أن أطلقت الشمس شعلة شمسية قوية تجاه الأرض صباح اليوم الخميس، وفقًا لما نقلته صحيفة «ديلي ميل» عن الإدارة الوطنية للمحيطات والغلاف الجوي الأمريكية.

جدير بالذكر أنه عند حدوث التوهجات الشمسية، فإنها تطلق الإشعاع بسرعة الضوء بعيدًا عن سطح الشمس، وإذا ارتطم هذا الإشعاع بالأرض، فقد يتسبب في تعطيل الغلاف الأيوني، وهو الطبقة العليا من الغلاف الجوي التي تدعم الاتصالات اللاسلكية وخدمات الراديو، وفقًا لما ذكرته الصحيفة البريطانية.

وأشارت إلى أن الاضطرابات القوية المتوقعة قد تؤثر في إشارات الملاحة منخفضة التردد، ما يؤدي إلى فقدان الوصول إليها عن طريق الاتصال اللاسلكي، إلا أن انقطاع خدمات الاتصالات والراديو من المتوقع أن تكون متوسطة بحسب الخبراء، وقد تستمر حتى ساعات متأخرة من يوم الخميس.

كما قالت الفيزيائية الفضائية تاميثا سكوف، في تدوينة على منصة "إكس": "ستضرب العاصفة الشمسية التي تم إطلاقها تجاه الأرض من الغرب. للأسف، قد تؤدي تيارات الرياح الشمسية السريعة القادمة إلى انحراف الهيكل إلى الغرب بشكل أكبر".