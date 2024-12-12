صعود جماعي لمؤشرات البورصة في بداية تعاملات الخميس

ارتفعت مؤشرات البورصة بصورة جماعية، في بداية تعاملات، اليوم الخميس، وصعد مؤشر البورصة الرئيسي "EGX30" بنسبة 0.24%، ليصل إلى مستوى 30,813.89 نقطة، وارتفع أيضا مؤشر "EGX30-TR" بنسبة 0.34%، مسجلًا 13,557.81 نقطة.

كما صعد مؤشر الشريعة "EGX33 Shariah" بنسبة 0.55%، وصولًا إلى مستوى 3,189.7 نقطة، كما ارتفع أيضًا مؤشر البورصة للأسهم الصغيرة والمتوسطة "EWI-EGX70" بنسبة 0.79%، وصولًا إلى 8,588.04 نقطة

وصعد أيضًا الأوسع نطاقًا "EGX100" بنسبة 0.67%، ليصل إلى مستوى 11,755.5 نقطة، وكذا مؤشر EGXSP بنسبة 0.8%، وصولًا إلى 6,828.92 نقطة، كما ارتفع مؤشر EGX30capped بنسبة 0.25%، ليصل إلى مستوى 38,101.63 نقطة.