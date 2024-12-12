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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة ستار

هيفاء وهبي تهنئ السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

هيفاء وهبي
هيفاء وهبي
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حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة المملكة العربية السعودية بعد أن فازت بتنظيم كأس العالم لعام 2034.

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على موقع "X":"فخر لكل العرب! استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 إنجاز يعكس مكانتها العالمية ونجاحاتها المتواصلة".

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يشار إلى أن هيفاء وهبي خرجت من السباق الدرامي الرمضاني بسبب عدم اكتمال كتابة مسلسلها الجديد "بمية الدهب" الذي يتولى كتابته تامر عبد المنعم ومن إخراج مرقص عادل.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.

هيفاء وهبي السعودية كأس العالم