هيفاء وهبي تهنئ السعودية بتنظيم كأس العالم 2034

حرصت النجمة اللبنانية هيفاء وهبي على تهنئة المملكة العربية السعودية بعد أن فازت بتنظيم كأس العالم لعام 2034.

وكتبت هيفاء عبر حسابها الرسمي على موقع "X":"فخر لكل العرب! استضافة المملكة العربية السعودية لكأس العالم 2034 إنجاز يعكس مكانتها العالمية ونجاحاتها المتواصلة".

دراما رمضان 2025

يشار إلى أن هيفاء وهبي خرجت من السباق الدرامي الرمضاني بسبب عدم اكتمال كتابة مسلسلها الجديد "بمية الدهب" الذي يتولى كتابته تامر عبد المنعم ومن إخراج مرقص عادل.

وكانت آخر أعمال هيفاء وهبي الرمضانية، مسلسل "أسود فاتح" الذي عرض عام 2021.