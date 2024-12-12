أشرف العشري: هناك رغبة إسرائيلية في السيطرة والتموضع في الجنوب السوري| فيديو

قال أشرف العشري، الكاتب الصحفي، إن الوضع في سوريا ما زال معقدًا، إذ إن هناك كثيرا من الخلل في كل ما يتعلق بالممارسات الإسرائيلية وتشكيل الحكومة وبدء ضبط الأوضاع لا سيما بعدما انتهى حكم رئيس سوريا الأسبق بشار الأسد.

وأضاف العشري خلال مداخلة هاتفية عبر قناة «القاهرة الإخبارية»، أن الوضع يحتاج إلى الإسراع بمعالجة كثير من سد الثغرات فيما يتعلق بأن يكون هناك حكومة لمعالجة كثير من الأخطاء، وملء حالة الفراغ الموجودة في سوريا.

وشدد على أنه لا بد من وقف السيولة السياسية التي عملت على أن يكون هناك أطماع إسرائيلية في جنوب سوريا، والتوغل ما يقرب من 25 م من جنوب غرب ريف دمشق، فضلا عن أن هناك رغبة إسرائيلية جامحة في السيطرة والتموضع في الجنوب السوري، ومخالفة القرار الخاص بالاشتباك عام 1974 في جينيف.

وتابع، إسرائيل ترى أنه لا بد أن يكون هناك ممارسات عدوانية باتجاه السلطة الجديدة بسوريا، وهذه الممارسات تحظى بدعم أمريكي، في ظل وجود حالة من الصموت الغربي من قبل حلف الناتو ومن المجتمع الدولي والأمم المتحدة.