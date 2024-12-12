بنمو 78%.. المصرف المتحد يحقق 1.9 مليار جنيه صافي أرباح بنهاية سبتمبر

أعلن المصرف المتحد، تحقيق صافي أرباح بعد الضرائب بقيمة 1.919 مليار جنيه خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2024، مقارنة بـ1.080 مليار جنيه خلال الفترة ذاتها من عام 2023، مسجلًا نموًا بنسبة 78%، وفقًا للمؤشرات المالية الصادرة عن البنك.

وبلغت أرباح البنك قبل الضرائب نحو 2.540 مليار جنيه خلال نفس الفترة، مقارنة بـ 1.498 مليار جنيه في الأشهر التسعة الأولى من عام 2023، محققًا زيادة بنسبة 70%.

كما سجل البنك إيرادات فوائد بلغت 9.338 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 6.825 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2023، بنمو نسبته 37%، مع ارتفاع نسبة هوامش الفوائد إلى الإيرادات لتصل إلى 36% مقابل 32% في الفترة المقارنة.

وارتفعت محفظة القروض المشتركة لدى المصرف المتحد إلى 7.082 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ 5.483 مليار جنيه بنهاية ديسمبر 2023.

كما ارتفع إجمالي القروض إلى 30.001 مليار جنيه، مقابل 26.815 مليار جنيه بنهاية العام الماضي، بنمو نسبته 12%، وسجلت محفظة القروض المباشرة للشركات 13.5 مليار جنيه.

أما على صعيد ودائع العملاء، فقد ارتفعت إلى 57.034 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2024، مقارنة بـ50.347 مليار جنيه بنهاية عام 2023، مسجلة نموًا بنسبة 13%. كما شهدت حقوق الملكية بالبنك ارتفاعًا بنسبة 8% لتصل إلى 13.203 مليار جنيه، مقارنة بـ 12.226 مليار جنيه بنهاية العام الماضي.

تؤكد هذه النتائج الإيجابية على استمرار المصرف المتحد في تحقيق أداء مالي قوي ونمو مستدام في مختلف أنشطته.