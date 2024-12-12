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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

عشيرة جوالة هندسة المطرية تنظم حدثًا ترفيهيًا متميزًا

جوالة هندسة المطرية
جوالة هندسة المطرية
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نظمت عشيرة جوالة كلية الهندسة بالمطرية، حدثًا ترفيهيًا متميزًا بعنوان "Craft and Play جمع بين الإبداع والمتعة من خلال تنظيم ورش عمل متنوعة للحرف اليدوية.

وأقيمت الفعالية تحت رعاية الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، الدكتور عمرو عبد الهادي عميد كلية الهندسة المطرية، إشراف الدكتور محمد حلمي.

وشهد الحدث مشاركة واسعة من الطلاب في مجموعة متنوعة من الأنشطة الإبداعية، التي تضمنت ورش عمل متخصصة في فنون الموزاييك، والمكرمية، وصناعة الشموع المعطرة، وأعمال الكونكريت، والكروشيه، والتطريز، وفن الزجاج المعشق، بالإضافة إلى مجموعة متنوعة من الألعاب التفاعلية.

وأكد الدكتور عمرو عبد الهادي على دعم الإدارة للأنشطة الطلابية الإبداعية التي تساهم في صقل مهارات الطلاب وتنمية مواهبهم خارج إطار القاعات الدراسية.

وهدفت عشيرة الجوالة من خلال هذا الحدث إلى خلق مساحة إبداعية تمزج بين التعلم والمتعة، وإتاحة الفرصة للطلاب لاكتشاف مواهبهم وتطوير مهاراتهم في مجالات الحرف اليدوية المختلفة.

اكتشاف مواهبهم الدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان جامعة حلوان