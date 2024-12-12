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الخميس 12 ديسمبر 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

حوادث وقضايا

التقرير الطبي لمصابي حادث انفجار برميل تصنيع الألومنيوم بعين شمس

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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‏تسلمت نيابة عين شمس التقارير الطبية لشخصين أصيبا في حادث انفجار برميل مضغوط داخل محل تصنيع الأواني الألومنيوم، في شارع ترعة الجبل بمنطقة عين شمس الغربية، وتبين إصابة م. ح، بكسور مضاعفة أسفل الركبة بالقدمين، وجرح بفروة الرأس، واصابة إ. ش، بسحجات كدمات متفرقة.  

وكانت قد تلقت غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة بلاغًا من الأهالي يفيد بحدوث انفجار برميل مضغوط داخل محل ألومنيوم، في الدور الأرضي، بعقار في شارع ترعة الجبل بمنطقة عين شمس الغربية، ما أسفر عن إصابة شخصين على الفور انتقلت قوات الأمن إلى مكان الحادث وتم نقلهم إلى المستشفى واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

اتخاذ الإجراءات القانونية إصابة شخصين الإجراءات القانونية