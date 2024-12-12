مناظرة النيابة لجثة طفلة لقيت مصرعها على يد زوج والدتها

كشفت مناظرة نيابة السلام لجثة طفلة لقيت مصرعها على يد زوج والدتها بمنطقة السلام أن الطفلة تبلغ من العمر 8 سنوات وتوفيت نتيجة إصابتها بضربات شديدة في الصدر والرأس وأطراف الجسد.

وأضافت المناظرة أن جثة الطفلة تمتلئ بالكدمات والسحجات، فضلا عن تورم بإحدى العينين وكسر بإحدى الذراعين وأدت الضرب الشديد إلى إصابتها بنزيف داخلي وهبوط حاد في الدورة الدموية ومن ثم الوفاة.

البداية عندما تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوصول 3 أطفال أشقاء بنتين وولد) مصابين بسحجات وحروق لأحد المستشفيات ووفاة أحداهن بدائرة قسم شرطة السلام ثان.

وعلى الفور، انتقلت أجهزة الأمن لمكان الواقعة، وتبين وفاة طفلة عمرها 8 سنوات وإصابة شقيقتها 5 سنوات وشقيقها بعد التعدى عليهم بالضرب على يد زوج والدتهم بمعاونة الأم وألقى القبض على المتهمين وتحرر المحضر اللازم بالواقعة.