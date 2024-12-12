الجيش العراقي: الوضع في سوريا غير مستقر

الخميس 12/ديسمبر/2024 - 10:07 ص

أكد رئيس أركان الجيش العراقي، عبد الأمير رشيد يارالله، يوم الخميس أن الوضع في سوريا غير مستقر ولن نسمح بتهديد حدودنا.

وأضاف رئيس أركان الجيش العراقي أنه لا يوجد أي احتكاك مع القوات الموجودة في الجانب السوري، وعززنا قوات الحدود بخط دفاعي من الجيش والحشد الشعبي.

وسقط نظام الرئيس السوري بشار الأسد، الأحد الماضي بعد وصول المسلحين إلى العاصمة الروسية دمشق، وانتقل الأسد وعائلته للعيش في العاصمة الروسية موسكو.

وكانت الفصائل المسلحة بدأت هجماتها ضد مواقع الجيش السوري، نهاية نوفمبر الماضي وسيطرت في البداية على مدينة حلب وبعد ذلك اقتحموا إدلب وتوالى انسحاب الجيش السوري أمام الفصائل المسلحة حتى الوصول إلى العاصمة دمشق.

وأعلن رئيس الوزراء السوري غازي الجلالي، تسليمه السلطة إلى أحمد الشرع زعيم هيئة تحرير الشام، التي قادت المواجهات ضد الجيش السوري، واتفق الجانبان على تعيين محمد البشير رئيسا لوزراء سوريا، ليصبح أول رئيس حكومة بعد سقوط نظام الأسد الذي استمر على سدة الحكم في سوريا من سبعينيات القرن الماضي.