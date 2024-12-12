بالأسماء.. مصرع وإصابة 15 فى حادث تصادم ميكروباص بكساحة نقل معدات على طريق جمصة

لقيت فتاة مصرعها فيما أصيب 14 آخرين فى حادث تصادم بين سيارة ميكروباص بكساحة نقل معدات كانت تقف على طريق جمصة الدولى بإتجاه بلطيم وجرى نقل الجثه والمصابين إلى مستشفى جمصه.

وكان اللواء حسام عبدالعزيز مدير أمن الدقهلية قد تلقى إخطارا من اللواء محمد عز مدير مباحث المديرية، يفيد بورود بلاغ إلى مأمور قسم شرطة جمصة بوقوع حادث تصادم على طريق جمصة الدولي ووجود متوفين ومصابين.

وعلى الفور انتقل ضباط المباحث و9 سيارات الإسعاف إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين اصطدام سيارة ميكروباص بكساحة لنقل المعدات كانت تقف على جانب الطريق باتجاه بلطيم.

فيما أسفر الحادث عن وفاة سعاد رجب فراج 16 عاما مقيمة ديروت بمحافظة البحيرة وإصابة كلا من عبير خطاب مغازي 78 عاما وياسمين مصطفي علي سليم 22 عاما ومنى أحمد سعد محيسن 17 عاما ومريم رجب فرج 16 عاما وتسنيم ماجد محمود 15 عاما ومصطفى عصام جابر عنانى 14 عاما و براءه رجب فراج 14 عاما وأحمد محمد سعد محيسن 12 عاما ومقيمين جميعا ديروت بمحافظة البحيرة.

كما اصيب أيضا فى الحادث كلا من أدهم طارق محمد مصطفى 9 أعوام وطارق محمد مصطفى 49 عاما وإبراهيم طارق مصطفى 16 عاما ومحمد أحمد محمد البردان 52 عاما ومقيمين جميعا ببورسعيد وهبه رمضان متولي عثمان 18 عاما وحنين فتحى السيد عبد الغنى 18 عاما ومقيمتان بالإسكندرية.

وجرى نقل الجثه والمصابين الى مستشفي جمصة العام وجرى تحرير المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.