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الخميس 12 ديسمبر 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

سعر الدولار اليوم الخميس في البنوك المصرية

سعر الدولار
سعر الدولار
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استقر سعر الدولار مقابل الجنيه في بداية تعاملات اليوم الخميس 12 نوفمبر 2024، في البنوك العاملة في مصر وذلك بعد أن تحرك خلال اليومين الماضيين لكسر حاجز الـ 50 جنيها، فيما سجلت سجلت العملة الخضراء نحو 50.40 جنيه للشراء، 50.50 جنيه للبيع، بحسب متوسط السعر بالبنك المركزي المصري.

سعر الدولار في البنك الأهلي المصري:
بلغ سعر الدولار في البنك الأهلي 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك مصر:
سجل سعر الدولار في بنك مصر 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر:
بلغ سعر الدولار في البنك التجاري الدولي-مصر 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك قطر الوطني:
وسجل سعر الدولار في بنك قطر الوطني 50,4 جنيه للشراء، 50,5 جنيه للبيع.

سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري:
وسجل سعر الدولار في بنك فيصل الإسلامي المصري 50,42 جنيه للشراء، 50,52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر:
سجل سعر الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي -مصر 50,43 جنيه للشراء، 50,52 جنيه للبيع.

سعر الدولار في البنك العربي الإفريقي الدولي:
سجل سعر الدولار بالبنك العربي الإفريقي الدولي 50,42 جنيه للشراء، 50,52 جنيه للبيع.
 

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