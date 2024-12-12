"الزراعة" تفتتح أول معامل مرجعية للتنوع الجيني والنيماتودا بمعهد بحوث أمراض النباتات

افتتحت وزارة الزراعة اول معامل مرجعية للتنوع الجيني والنيماتودا النباتية، وذلك تحت رعاية علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية .

وصرح الدكتور محسن أبو رحاب مدير معهد بحوث أمراض النباتات، بأن هذه المعامل المتطورة تسهم في تنفيذ المهام المنوط بها معهد أمراض النباتات وهي حماية الثروة النباتية المصرية في ظل التغيرات المناخية والتي تؤدي إلى تغيرات في التراكيب الوراثية لمسببات أمراض النباتات وبالتالي تتسبب في تغيرات الخريطة المرضية على مستوى القطر المصري.

ورافق "أبو رحاب" في افتتاح المعامل د عماد قطب وكيل المعهد وكذلك الأساتذة العلماء بالمعهد .د ممدوح خليفة .د عبير عبد الوهاب .د هناء سيدهم .د إيمان حماد .د وليد العرابي.

وكان في استقبالهم بالمعامل شباب الباحثين المتميزين علميا والقائمين علي العمل بهذه المعامل د. محمد موسي الشاروني – د. دينا صلاح د. سوزان الأبيض – د. مروة الدريني والذين يبذلون جهدا متميزا في تطوير هذه المعامل والاستفادة منها في حماية الثروة النباتية المصرية.

وأضاف مدير معهد أمراض النباتات أن المعمل المرجعى للتنوع الجينى تتمثل رؤيته فى دراسة الخريطة الجينية لمسببات أمراض النبات الميكروبية ورصد التغيرات الجينية التى تطرا عليها وعلاقتها بالمرضية؛ ما يتسبب في خسائر اقتصادية كبيرة للدول فى القطاع الزراعى وخاصة مع تزايد تاثيرات التغيرات المناخية عالميا.

وأشار "أبو رحاب" إلى الهدف من إنشاء المعمل المرجعى المصرى للنيماتودا النباتية، قائلًا: “إنه سوف يكون معملا مرجعيا وطنيا يقدم بروتوكول اختبار شامل من طرق الكشف وتشخيص الإصابات بالأمراض النيماتودية وتقديم الخدمات الفنية والبحثية ذات جودة عالية ساعيا أن يكون معملا معتمدا دوليا بالإضافة إلى ذلك يقوم بإجراء الأبحاث العلمية وتقديم المشورة الفنية ودعم استكمال تحليل مخاطر الآفات، أيضا يتبادل المعمل بخبراته المكتسبة مع العاملين فى مجال صحة النبات فى مصر والخارج بالإضافة إلى تقديم خدمات المعمل سواء للمزارعين أو الحجر الزراعى أو الشركات الخاصة المهتمة بالاستيراد والتصدير”.