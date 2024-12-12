بالفيديو.. الأرصاد تحذر من حالة الطقس: غلق بعض الطرق بسبب كثافة الشبورة

كشفت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، عن تفاصيل وحالة طقس الفترة المقبلة، والظواهر الجوية التي ستشهدها المحافظات.

وأضافت منار غانم خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح البلد»، والمذاع على قناة صدى البلد قائلة: «مصر تستعد لدخول فصل الشتاء، وتلك الفترة هي وقت هبوب الشبورة المائية التي تؤثر على استقرار الأحوال الجوية».

وتابعت: «تم غلق بعض الطرق بسبب كثافة الشبورة التي تصل لحد الضباب تؤدي لانعدام الرؤية الأفقية؛ بسبب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، وانخفاض قيم درجات الحرارة ليلا، واستقرار حركة الرياح خلال تلك الفترة».

وأضافت غانم قائلة: الشبورة ستستمر حتى صباح غد الجمعة، ولكن ليس بنفس كثافة الأمس أو اليوم.

ووجهت منار غانم تحذيرات عدة للمواطنين؛ للتعامل مع سوء حالة الطقس الفترة الحالية بسبب الشبورة على النحو التالي..

تقليل سرعة السيارة إلى 30 كم/ساعة.

تشغيل جميع أنوار السيارة، بما في ذلك الأضواء الأمامية في الوضع المنخفض.

استخدام أنوار الانتظار خلال الشبورة.

تشغيل أنوار الشبورة.

فتح نوافذ السيارة قليلاً لتقليل تكثف بخار الماء داخلها.

استخدام مسَّاحات الزجاج بشكل مستمر.

استخدام آلة التنبيه بشكل متقطع؛ لتنبيه الآخرين بوجودك.

الالتزام بالحارة المرورية وتجنُّب تجاوز السيارات.

زيادة مسافة الأمان بين سيارتك والسيارة التي أمامك.

عدم النزول في الصباح الباكر إن أمكن.



