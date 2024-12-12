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الخميس 12 ديسمبر 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

الأخبار

المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددًا من القوافل الطبية لخدمة المجتمع المدني

المنطقة الشمالية
المنطقة الشمالية العسكرية تنظم عددا من القوافل الطبية
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نظمت المنطقة الشمالية العسكرية بالتعاون مع صندوق تحيا مصر ومؤسسات المجتمع المدنى عدداً من القوافل الطبية بعدد من المناطق والأحياء السكنية بمحافظة كفر الشيخ، وذلك فى إطار استمرار مراحل "حملة بلدك معاك" بعدد من المحافظات التى تقع فى نطاق المسئولية.

حيث تضمنت القوافل العديد من العيادات المتنقلة فى مختلف التخصصات الطبية، كذلك إجراء المسح الطبى لطلبة المدارس، كما تم تقديم العلاج والمستلزمات الطبية للمواطنين بالمجان، وبلغ عدد المستفيدين من القوافل الطبية 11105 مواطنين من قاطنى تلك المناطق.

يأتى ذلك انطلاقاً من المسئولية الاجتماعية التى توليها القوات المسلحة لكافة أبناء الشعب المصرى
لتقديم الخدمات الطبية المتكاملة خاصة فى المناطق الأولى بالرعاية بكافة محافظات الجمهورية.
 

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