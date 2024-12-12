استقرت أسعار الذهب في مصر اليوم الخميس 12 ديسمبر 2024، بعد سلسلة صعود للمعدن عالميا على وقع خفض الفائدة الأمريكية المتوقع، والتي من شأنها أن تعزز صعود المعدن النفيس عالميا، وفق قوائم أسعار الذهب في اتحاد الغرف التجارية.

أسعار الذهب اليوم في مصر

سعر جرام الذهب عيار 24

سجل سعر الذهب عيار 24 نحو 4406 جنيهات.

سعر جرام الذهب عيار 21

سجل سعر جرام الذهب عيار 21 نحو 3855 جنيها.

سعر الذهب عيار 18

سجل سعر الذهب عيار 18 نحو 3304 جنيهات.

سعر الجنيه الذهب في مصر

سجل سعر الجنيه الذهب حوالي 30840 جنيها.

سعر الذهب عالميا

سجل سعر الأونصة عالميا 2717 دولارا.

من جهة أخرى تأثر سعر الذهب في مصر من انخفاض حاد في سعر الذهب العالمي في ظل اعتماد تسعير الذهب المحلي خلال الفترة الماضية بشكل كبير على تغيرات سعر الذهب العالمي.

وسجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاضًا خلال تداولات الأربعاء بنسبة 3.3% وهو أكبر انخفاض يومي منذ 7 يونيو 2024، ليسجل أدنى مستوى منذ 3 أسابيع عند 2652 دولارًا للأونصة.