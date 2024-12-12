المجمع الطبي للقوات المسلحة بالمعادي يحصل على شهادات الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR)

حصلت عدد من المنشآت الطبية بالمجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى على شهادات الاعتماد والرقابة الصحية (GAHAR) بالتعاون مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

بدأت مراسم تسليم الشهادات بكلمة اللواء طبيب إيهاب جمال الدين مهدى مدير المجمع الطبى للقوات المسلحة بالمعادى أكد فيها على أن هدف المجمع هو تقديم خدمة طبية متميزة بمعايير عالمية وفقاً لرؤية علمية متطورة لتعظيم الاستفادة من كافة الإمكانات المتاحة، مع الحرص على إستكمال مسيرة التطوير والجودة فى باقى المستشفيات والمراكز الطبية بالمجمع.

وأشار الدكتور أحمد طه رئيس الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية خلال كلمته إلى أن حصول المنشآت الصحية العسكرية على اعتماد GAHAR هو انعكاس حقيقى لقيم الالتزام بمعايير الجودة لتقديم خدمة طبية متطورة لكافة المترددين على المجمع من العسكريين والمدنيين.

كما ألقى اللواء طبيب خالد شكرى مدير إدارة الخدمات الطبية للقوات المسلحة كلمة أشار خلالها إلى حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على الارتقاء بمستوى المنشآت الطبية العسكرية لتضاهى كبرى المؤسسات الطبية عالمياً، مثمناً التعاون البناء مع الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية بما يحقق التطوير المستمر للقطاع الطبى داخل القوات المسلحة بمختلف المستشفيات والمراكز الطبية.

وفى ختام الفعاليات تم تسليم شهادات الاعتماد لكلاً من مديرى مستشفى الأورام وأمراض الدم ومركزى الأشعة التشخيصية والطب الطبيعى بالمجمع تقديراً لتميزهم واستيفائهم كافة الشروط والمحددات اللازمة للحصول على شهادات الاعتماد.

حضر الفعاليات عدد من قادة القوات المسلحة ومسئولى الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية.

